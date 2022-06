Poglejte, kako so v zakulisju oddaje potegnili Špelo Grošelj (FOTO)

V zadnji epizodi Poroke na drugi pogled, kjer Milan Gačanovič, Tanja Kocman in Špela Grošelj komentirajo dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled, sta gostovala tudi Hajdi in Anže – par, ki je edini skupaj ostal tudi po koncu eksperimenta. Še pred oddajo se je ugibalo, ali je Hajdi noseča, saj so ustvarjalci oddaje objavili fotografijo, na kateri ima zaobljen trebušček.

Hajdi in Anže sta nato javnosti že razkrila, da za zdaj še nista v veselem pričakovanju. Sta se pa na ta način še pred oddajo hotela pošaliti s Špelo Grošelj, saj si je Hajdi naredila umeten trebušček. Špela je začela vpiti, da je to gotovo šala, vsi prisotni pa so se ob tem dodobra nasmejali.