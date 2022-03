Poglejte, kako so si v priljubljenem pevskem šovu privoščili žirantko Heleno Blagne

Na male zaslone se je vrnil šov Znan obraz ima svoj glas, v katerem znani Slovenci imitirajo različne glasbenike. Novo sezono je odprla pevka Damjana Golavšek (58), ki je priznala, da se je zelo veselila nastopa v oddaji. Zapela je pesem Jerusalema, ki pa še zdaleč ni mačji kašelj. »Najprej sem mislila, da bo največji izziv jezik, nato sem pa videla, da je ogromno koreografije,« je dejala pred nastopom, a ji je točka na koncu več kot dobro uspela, saj so bili sodniki navdušeni.

Sledil je nastop Maria Pešića, ki je po poklicu diplomirani konstruktor. Zapel je legendarno pesem Letečih potepuhov Bicikl. Žirante je njegova preobrazba v vlogo navdušila, saj je na glasbenih odrih navajen predvsem rokerskih nastopov.

Blagnetova na leseni 'štangi'?

Žirantko Heleno Blagne pa so si v prvi oddaji večkrat privoščili. V začetku oddaje jo je poskušal imitirati gostujoči žirant Dejan Vunjak, nato pa se je z njo pošalil še voditelj Peter Poles. Po nastopu Pešića jo je namreč vprašal, kdaj se je nazadnje peljala na 'štangi' kolesa. Blagnetova mu je odgovorila, da je od tega minilo že kar nekaj časa. »Je bila kovinska ali še lesena?« jo je vprašal v smehu. Pevka pa se je nasmehnila in odvrnila, da je očitno danes ona na tapeti.

V letošnji sezoni tudi Hrvatica

Martina Majerle, ki prihaja iz Opatije, ima pa slovenske korenine, je morala stopiti v čevlje dive Shirley Bassey. Priznala je, da si želi naučiti se slovenskega jezika, saj s tukajšnjimi sorodniki nima stikov. Voditelja sta jo že naučila, kaj pomeni beseda 'faušija', saj ji jo predstavila kot slovenski nacionalni šport.

V tokratni sezoni nastopa tudi učiteljica, pevka in srčna izbranka Luke Basija Nastja Gabor. V prvi oddaji je se je prelevila v Avo Max in zapela Kings & Queens.

Sin Nuše Derenda Matevž je stopil v čevlje Michaela Bubléja. Helena je njegov nastop izredno pohvalila, namenila pa mu je celo poljub. »Vidi se, iz katere družine prihajaš,« je dejala.

Anej in Rok s strahom pred Škufco

Brata BQL, Anej in Rok, nastopata kot en tekmovalec. Imitirala sta The Blues Brothers, starejšega brata pa je skrbel predvsem plesni del. Natančneje žirant Andrej Škufca. A izkazalo se je, da so bili vsi strahovi odveč, saj sta se na nastop temeljito pripravila in dobesedno navdušila žirante.

Kot zadnja je na oder prišla Korošica Adrijana Kamnik. Že v prvi oddaji jo je doletel precej zahteven izziv, saj se je preobrazila v Rag'N'Bone Mana. Mlada pevka je s svojo pojavo in glasom navdušila prav vse. Ana Maria ji je dejala, da je prav to smisel te oddaje, Blagnetova pa ji je svetovala, naj za ohranitev glasu spije surovo jajce.