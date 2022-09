Poglejte, kako so se poslovili od Mateja, ki je mnogo prehitro zapustil ta svet (VIDEO)

V začetku avgusta je med potopom na vdih ugasnilo življenje glasbenika Mateja Kravcarja. Večina ga je poznala kot trobentarja Diamantov, ki so gledalce navduševali v oddaji V petek zvečer. V prvi oddaji nove sezone, ki so jo predvajali pretekli petek, so se ustvarjalci oddaje, glasbeniki in gledalci od pokojnega 27-letnika poslovili na ganljiv način.

»Prav vse je izredno prizadelo prezgodnje slovo člana Diamantov Mateja Kravcarja. Matej je bil diamant. Njegova trobenta je zvenela kot najsvetlejši diamant. V tem venčku, ki ga sestavljajo pesmi Gozdovi v mesečini, Valček za naju, Slovenija, od kod lepote tvoje in Slovenski kruh zveni, je Matejeva trobenta, posneta v preteklih oddajah, ostale instrumente v živo spremljajo Diamanti in Godalni kvartet 4strings,« so zapisali na facebook strani oddaje in pripeli tudi video.

Številni komentatorji in gledalci so priznali, da ob teh prizorih niso mogli zadržati solz.