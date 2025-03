Poglejte, kako so se našemili znani Slovenci! Tanja Žagar je blestela v takšnem kostumu

Pustni torek je že skoraj za nami, a družbena omrežja še vedno prekipevajo od barvitih in domiselnih preobrazb znanih Slovencev. Letos so glasbeniki, vplivneži, igralci in televizijski obrazi pokazali svojo ustvarjalno plat in navdušili sledilce z zabavnimi, nostalgičnimi in celo umetniškimi maskami. Od klasičnih otroških junakov do filmskih ikon – poglejmo, kdo je najbolj izstopal na spletnem pustnem rajanju.

Trojica iz kultne videoigre

Ministrica za kulturo in koordinatorka stranke Levica, Asta Vrečko, je skupaj z družino ustvarila popoln trio iz kultne videoigre: ona kot Super Mario, njen partner Sašo Slaček kot Bowser, njuna hčerka pa kot prikupna princesa Peach. Družinska pustna podoba je bila deležna številnih všečkov in pohval.

Od angelčkov do nostalgičnih filmskih junakov

Voditeljica Melani Mekičar je izbrala dvojno identiteto: na prvo žogo angelček, a za boljše poznavalce pop kulture prava Claire Danes iz kultne različice filma Romeo + Julija iz leta 1996, kjer je zaigral tudi Leonardo DiCaprio.

Vplivnica Sanja Rauter je ostala zvesta svoji igrivi naravi in priznala, da je edina v družini, ki še vedno uživa v pustnih norčijah. Njen pisani kostum je izžareval energijo, zapisala pa je: »Moji fantje so prerasli maškare, jaz pa očitno ne!«

Družinske preobrazbe: od levčkov do sovic

Vplivnica Ajda Sitar Žumer se je skupaj z možem in otrokom prelevila v prikupne sovice, ob tem pa simpatično poudarila svojo nosečnost: »Razigran pustni torek vam želijo tri sovice in eno precej veliko jajce.«

Podobno družinsko pustno harmonijo je prikazala tudi Lana Mikec, ki se je z možem podala na »safari«, njun otrok pa je bil srčkan mali levček. »Na lovu za levčkom,« je hudomušno pristavila ob fotografiji.

Ko umetnost sreča pust

Manekenka Karin Škufca se je odločila za ustvarjalno preobrazbo in se prelevila v umetnico, svojo pustno podobo pa naslovila »pustna umetnost«.

Pevka Tanja Žagar pa je poskrbela za pridih pravljičnega sveta in oboževalcem voščila pustne pozdrave v podobi čarobne morske deklice.

Pust vsako leto prinese edinstvene in zabavne maske, ki na družbenih omrežjih poskrbijo za obilico smeha in navdušenja. Letos so znani Slovenci znova dokazali, da znajo biti kreativni in da je pustni čas odlična priložnost za sproščeno igro identitet. Kdo ve, morda bodo nekatere njihove maske navdih za naslednje leto?