Poglejte, kako so pustovali Pri Črnem Petru (FOTO)

Številni so že težko čakali in tudi dočakali novo, že peto sezono oddaj pri Črnem Petru, ki jih bomo spremljali na Planet TV. Stara ekipa se je po čudoviti božični oddaji odločila, da se bo vrnila v gorsko kočo in tam vsak teden pripravila zabavo za vso družino.

Celotna ekipa oddaje Pri Črnem Petru spet ustvarja. FOTO: Planet Tv

Takrat še niti slutili niso, da se bodo medtem spremenili tudi ukrepi, kaj spremenili, številni so ukinjeni, in tako zadržkov do zabav ni več. In že v prvi oddaji, ki smo jo lahko spremljali minulo soboto zvečer, je bilo glasno in veselo.

»Gledalci lahko to sezono pričakujejo veliko novosti. Ker je bila prva oddaja ravno na pustno soboto, smo se v njej seveda posvetili predvsem maskam. Pravzaprav, če sem natančen, znanim obrazom nekaterih naših in tujih politikov, ki so tudi del Litijskega karnevala, maškare pa so nastale pod spretnimi rokami mojstra Jožeta Toniga.

Jasna Kuljaj, ki je upodobila starko, s scenaristom in avtorjem oddaje Jožetom Potrebuješem.

Med znanimi obrazi se je znašel vrhunski športnik Luka Dončić, ki ga je gasilec Sašo poskušal nadigrati. Skratka, oddaja je bila norčava in polna prismuknjenih trenutkov,« je povzel dogajanje avtor in scenarist Jože Potrebuješ. Voditeljica Jasna Kuljaj je odigrala naglušno starejšo gospo, natakarica Sofija je bila v kostumu Rdeče kapice, gostje stalnega omizja pa so se skupinsko našemili z namenom, da bi natakarica Sofija spoznala, da bi gostilna Pri Črnem Petru morala ponujati tudi kaj za pod zob. Lačni poštar Peška, novinar Regon (Sašo Đukić) in gasilec Sašo so si zato pomagali, kot so vedeli in znali, in zaužili tisto, kar so v shrambi našli, četudi še zdaleč ni bilo vse užitno.

Sicer pa so pustno oddajo zaznamovale tudi številne poskočne in vesele viže, med katere vsekakor spada tudi najnovejša uspešnica Damjana Murka in vedeževalca Blaža, ki je Jasni tudi prerokoval. In ji, kot smo od njega vajeni, brez odvečnega olepševanja razkril, da bo gostilna Pri Črnem Petru propadla, če jo bo krmarila kar sama, brez sovoditelja. Jasna je zato takoj ukrepala in razglasila avdicijo, s katero bo poskušala poiskati sebi primernega sovoditelja. V vsaki nadaljnji oddaji bo preizkusila po enega bolj ali manj poznanega kandidata. In lahko vam razkrijemo, da bo prvi med njimi Franko Bajc, nekdanji zmagovalec šova Kmetija.

Bila je norčava in polna prismuknjenih trenutkov.

Ob koncu sezone bodo izbrali zmagovalca, pri čemer bodo upoštevali tudi glasove gledalcev, ki lahko že zdaj vsak teden oddajate glasove na facebook strani gostilne Pri Črnem Petru. Pomembno novost je razkrila tudi natakarica Sofija (Alja Prgin), ki bo razveselila predvsem tiste, ki bodo v gostilno prišli prvič, saj jim bo pijačo ponudila zastonj. Ob tem je dobil krila predvsem novinar Regon, ki se bo že v drugi oddaji preobrazil v drugo osebo, in to samo zato, da mu ne bi bilo treba seči v žep. Pa bo natakarica Sofija prepoznala ukano? Bomo videli.

Ker je bila prva oddaja ravno na pustno soboto, so se v njej posvetili predvsem maskam.

Kot rečeno, je bilo vzdušje res pestro in veselo, točno takšno, kot so ga gledalci po dveletnem koronskem obdobju želeli. Za poskočne ritme so v prvi oddaji poskrbeli Fehtarji, koroški harmonikar ​Boštjan Konečnik, skupina Malibu s Strašnim Jožetom, Firbci, Bepop, pa tudi nova zasedba na glasbeni sceni Ju-Jo, v kateri sta moči združila nekdanji kitarist Čukov Vinko Cankar in njegov sin.

Jasna Kuljaj s plakatom, s katerim iščejo njenega sovoditelja. FOTOGRAFIJE: Planet Tv

Za znane obraze maškar Litijskega karnevala je poskrbel mojster Jože Tonig.