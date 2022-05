Poglejte, kako so finalistke za miss Slovenije čistile (FOTO)

Finalistke projekta Miss Slovenije so se skupaj z aktualno miss Slovenije Majo Čolić udeležile delovne akcije na Gradu Žovnek, enem najstarejših gradov na Slovenskem, ki je bil dom kasnejših Celjskih knezov. Žovneško-Celjski so simbol srednjeveške državnosti, tri zvezdice iz njihovega celjskega grba pa častno krasijo slovensko zastavo, v opomin, da je zelo pomemben del zgodovine slovenskega in tudi evropskega naroda prav v Spodnji Savinjski dolini.

Dekleta so urejala zeliščni vrt. FOTO: Arhiv Projekta Miss Slovenije

Obnova gradu poteka že 30 let v okviru prostovoljnega dela v sodelovanju z občino Braslovče. V nedeljo so dekleta sprejeli člani kulturno-zgodovinskega društva s koordinatorico Jasmino Roter Jager, člani Turističnega društva Braslovče in člani Planinskega društva Braslovče. S predsednikom KZD Žovnek Francijem Kraljem so dekleta raziskovala grad in odkrivala pomemben del slovenske zgodovine. Skupaj s člani omenjenih društev so čistila planinsko pot, pobirala kamenje, rezala veje, urejala zeliščni vrt in pomagala pri drugih opravilih.

Raziskovale so grad in odkrivale pomemben del slovenske zgodovine.

Po delovni akciji je turistično društvo poskrbelo za pogostitev, zbrane pa so pozdravili tudi župan Občine Braslovče Tomaž Žohar, grajska gospa in žovneška viteza. Kandidatke za letošnjo lepotno krono so si nabrala nova znanja, izkušnje ter doprinesla svoj del k ohranjanju slovenske kulturne dediščine.