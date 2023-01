Poglejte, kako so dijaki navdušili s Figarovo svatbo (FOTO)

Oder Cankarjevega doma so z muzikalom Figarova svatba za kar tri dni zavzeli dijaki in dijakinje mariborske II. gimnazije, tisti nadarjeni pevci, plesalci in ustvarjalci, ki ves svoj (prosti) čas namenijo English Student Theatru.

V treh dneh so kar šestkrat napolnili Linhartovo dvorano in navdušili občinstvo, v katerem je bilo veliko mladih, tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko pa nekdanja dijakinja, ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh. Energija in izvedba predstave je pri EST-jevcih zmeraj na najvišji ravni, tako so tudi na gostovanju v Ljubljani dokazali, kako pomembno je, da šola spodbuja mlade k tovrstnemu udejstvovanju in tako prispeva k razvoju kulture med njimi.

V občinstvu sta sedela tudi profesor IEDC Arnold Walravens in prof. dr. Danica Purg, direktorica IEDC Poslovna šola Bled.