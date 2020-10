Poglejte, kako se udeleženka Kmetije prereka s policisti

, ki smo jo Slovenci lahko spoznali v šovu Kmetija, je že večkrat dokazala, da je brez dlake na jeziku. Tokrat se je v besedni dvoboj spustila z možmi v modrem.Kranjski policisti so še pred zaostritvijo vladnih odlokov na Facebooku objavili fotografijo dveh policistov v maskah, zraven pa so pripisali: »Včeraj kombinacija sončka in maske, danes pa (žal) samo #maska Ampak saj bo ... spet sonček in ko bomo zmagali, tudi Despacito scena. Gorenjci znamo, zmoremo«. Pod komentarji se je oglasila Lara, ki je policiste vprašala: »Resno z masko v hribih na svežem zraku? Ja koga boš pa okužil? Svizca in planiko?«A gorenjski policisti blondinki niso ostali dolžni. »Ne, maska zato, ker smo v gorah opravljali ogled kraja kaznivega dejanja in ker pri takem delu težko zagotavljaš večjo distanco, fotografija pa je nastala po zaključenem delu. Dovolj jasno?« so ji odgovorili.Ta teden so nepridipravi namreč gorskim reševalcem na Krvavcu ukradli opremo