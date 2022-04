Poglejte, kako se je zaključil trinajsti teden mode (FOTO)

Kot se za velike svetovne prestolnice spodobi, morajo imeti tudi odmeven modni dogodek. Čeprav so modne revije pri nas skorajda že zgodovina, saj se je vse počasi prestavilo na instagram in tiktok, pa je ljubljanski Fashion Week pravi obliž za sezono, ki prihaja.

Tokratni teden mode je v petih dneh postregel s trajnostnim vidikom v modnem oblikovanju, z delavnicami in drugimi obmodnimi dejavnostmi, ki so očem skrite. Publiko so nedvomno očarale revije, ki so v prostorih Velana Living znova dokazale, da je tudi Slovenija lahko vpisana na svetovni zemljevid mode.

Ne nazadnje so kreacije Matee Benedetti na zadnjih oskarjih to tudi potrdile.

Modna blogerka Nika Veger, voditelj Taiji Tokuhisa, Meta Černe in novinarka Ana Raščan imajo skupni imenovalec – modo.

Modni oblikovalec Milan Gačanovič je z izbiro oblačil znova opozoril nase.

Oblikovalci so poskrbeli, da se bo o posameznih kreacijah še dolgo govorilo.