Poglejte, kako se je Janša družil z muco, sledilka pa: »Še živalice te imajo rade« (VIDEO)

Šef opozicije Janez Janša je zelo aktiven na omrežjih, sploh na X-u pogosto komentira poteze aktualne vlade in političnih konkurentov. Tokrat pa se je oglasil na Facebooku in objavil posnetek, ki je mnoge navdušil. Gre za posnetek, kjer je v središču pozornosti prikupna muca.

»Včasih nam druženja popestrijo tudi štirinožni prijatelji,« je ob posnetku zapisal Janša.

Pod Janševo objavo so se seveda vsuli komentarji. Nekaj jih objavljamo:

»Malo popestritev z živalmi ni odveč. Meni odženejo stres, ki ga je zadnje tri leta res preveč.«

»Živali so tam kjer so dobri ljudje«

»Lepo g. Janša, zadnje čase kar precej po vzoru dr. Goloba.«

»Živali prepoznajo dobre ljudi«

»Kdor ima takole rad živali, ne more bit slab človek.«

»Bravo g Janša. Se vidi,da vas ima muc-a rada.«

»Še živalice te imajo rade«

»A zdej še Janez Janša po sledeh Goloba mucke boža...vse za klike in like... težave pa ostajajo.«