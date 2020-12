Poglejte, kako se je pošalila Janševa Urška

je predsednik vlade in trenutno tudi v vlogi zdravstvenega ministra po odstopupa s kolegi pomaga pacientom na oddelku za covid. Da je delo na teh oddelkih zahtevno in stresno, poročajo številni zdravniki, a tudi med številnimi žalostnimi in tragičnimi zgodbami se najdejo trenutki, ko se osebje spodbuja in pošali za dvig morale.Preberite tudi:»Na oddelkih za covid smo si vsi zaposleni zelo podobni. Med sabo se prepoznavamo po načinu hoje, glasu in barvi oči. Tudi jelke so nam podobne,« je delček tega, kakšno je delo na oddelkih, kjer se zdravijo tisti, ki jim je novi koronavirus tako načel zdravje, da potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Poleg pa je objavila fotografijo jelke, ki je 'oblečena' v podobna oblačila kot zdravstveno osebje; covidna jelka bi lahko rekli.Pod objavo so se zvrstile številne pohvale in zahvale vsemu zdravstvenemu osebju, ki gara na oddelkih za covid.