Poglejte, kako se je pohvalila Nataša Pirc Musar (FOTO)

Nataša Pirc Musar je znana po tem, da ima veliko različnih hobijev. Poleg tega, da se je že izkazala kot odlična pevka, šola se pri priznani slovenski učiteljici petja Kristini Obrežan, bila pa je tudi članica slovenske kegljaške reprezentance, se več kot odlično znajde tudi na cesti. Svojim sledilcem na twitterju se je pohvalila z novim motorjem, črnim Kawasakijem, za katerega je po podatkih na spletu treba odšteti malo manj kot osem tisoč evrov.

Na spletni strani prodajalca TC Motoshop so zapisali: »Vulcan S ni povprečen cruiser. Paralelni dvovaljnik, unikaten okvir in blažilci so narejeni za maksimalno veselje v vožnji tega motornega kolesa. Vulcan S ne zahteva od motorista, da se drži neke 'miselnosti črede', zastarele mode ali življenjskega sloga. Dostopen v vseh smislih besede. Vulcan S vas spodbuja, da greste po svoji poti!«

»Nov motor registriran in pripravljen na potepanja. Svoboda in veter, užitek in sprostitev,« je zapisala. Razkrila je še, da pod pokrovom skriva motor kawasaki vulcano s. Ta podatek bo zagotovo zanimiv za ljubitelje motociklizma. Z brskanjem po spletu nam je uspelo odkriti, da se je Nataša v motorje zaljubila pred več kot 20 leti. Pred kawasakijem je vozila motor znamke beemve F650 GS. Pred približno pol leta pa ga je tudi prodala.