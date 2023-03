Poglejte, kako se je Geza vrnil (FOTO)

Minuli konec tedna se je v lendavski gledališko-koncertni dvorani zgodila dolgo pričakovana vrnitev koncertov Zaigrajmo in zapojmo po domače. Organizatorja Grega Farkaš in njegov oče, humorist in glasbenik Geza, ki je prireditev tudi povezoval ter se pogovarjal z nastopajočimi, sta žarela od sreče. Kako tudi ne, ko pa sta brez težav napolnila veliko dvorano, med ljudi, željne dobre glasbe, pa pritegnila številne odlične slovenske in hrvaške glasbenike in glasbene skupine.

Ne gre prezreti, da so omenjeno tradicionalno prireditev v dobrih tridesetih letih organizirali več kot osemdesetkrat. In vedno so bili zraven vrhunski domači in tudi drugi glasbeniki, kot se je zgodilo tudi tokrat, ko so množico več kot dve uri zabavali Helena Blagne, Alfi Nipič, Zlatko Pejaković, Andrej Šifrer, Hišni ansambel Avsenik, Maja Blagdan, Klapa Skala, Branko Petek, Ivan Mezga, Geza se zeza, Glasbena šola Lendava in drugi. Zaradi bolezni je izostal zgolj hrvaški zvezdnik Jasmin Stavros. Poleg odličnih glasbenikov je publiko navdušil tudi voditelj Geza, ki je poskrbel za tradicionalno odlično hudomušno in duhovito vodenje prireditve.

Več sto glasbe željnih Prekmurcev, Prlekov, Štajercev, Medžimurcev in drugih ljudi vseh starosti je uživalo, saj se je za vsakogar našlo nekaj. Podeljenih je bilo tudi veliko bogatih praktičnih nagrad, kar je še dodatno razveselilo prisotno publiko. Sicer pa o Gezi Farkašu, prekmurskem humoristu in pevcu iz Beltincev, pravzaprav ni več kaj za povedati, saj gre za človeka, ki ga že desetletja poznajo in občudujejo Prekmurci, Prleki, Štajerci in vsi Slovenci ter tudi Hrvati, zlasti tisti, ki živijo ob morju. Geza pa se samo zeza in zabava ljudi ter pogosto poudarja, da je humor ob današnjih stresnih trenutkih pravzaprav veliko zdravilo, tako za tiste, ki živijo v težki socialni stiski, kot tiste, ki »ne vedo, kam s penejzi«.

Razprodano prizorišče FOTOGRAFIJE: PETER ŠKRILEC

Zato ne preseneča, da ima Geza vedno veliko število simpatizerjev, in to presenetljivo med ljudmi vseh generacij, od tistih, ki so komaj shodili, do najstarejših. Tako je na raznih prireditvah po Pomurju in širše po Sloveniji in tudi v tujini, tako je bilo dolga leta ob četrtkih zvečer, ko so imeli na radiu Murski val zanimivo humoristično-satirično-glasbeno oddajo, ki so jo poimenovali enostavno Geza se zeza. Tokrat pa je imel glavno besedo pri organizaciji njegov sin Grega, ki nam je z zadovoljstvom povedal: »Koncert je bil razprodan že na začetku tedna, nekaj dni pred samim dogodkom, kar je dobra popotnica pred nadaljevanjem turneje in murskosoboškega koncerta, ki za zdaj ohranja tradicionalni termin. Ne skrivamo pa ambicij po izvedbi koncertov v drugih krajih po Pomurju ali celo kakšnem koncertu na prostem.«