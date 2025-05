Poglejte, kako raste Dončićeva vila v Zadobrovi: nad njo je poletel (FOTO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić si na robu prestolnice uresničuje novo investicijo v nepremičnino. V Zadobrovi, na vzhodnem delu Ljubljane, je oktobra 2022 postal lastnik večjega zemljišča z obstoječo hišo, za kar je odštel 1,9 milijona evrov. Že takrat so se pojavila vprašanja, kakšni so Dončićevi dolgoročni načrti, saj je bila hiša, postavljena pred komaj 18 leti, hitro označena kot nepomembna v primerjavi z lokacijo in velikostjo parcele.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Prejšnja hiša, ki je stala na tem naslovu, je bila vmes odstranjena, Dončić oziroma njegov sklad LD Family Trust pa je maja 2023 pridobil gradbeno dovoljenje za novo stavbo. Gradbena dela so se uradno začela novembra istega leta, je pisal Siol.

Posest, ki ponuja več kot le stanovanjsko udobje

Z nepremičnino v Zadobrovi Dončić ni pridobil zgolj stavbe, temveč tudi dodatna zemljišča, skupaj skoraj 9000 kvadratnih metrov. Sprva se je ugibalo, da bi lahko zgradil manjšo sosesko, a kaže, da mu več pomeni zasebnost. Po pisanju Siola glede na trenutne načrte je očitno, da je Dončića pri nakupu najbolj pritegnila zasebnost – obsežno zemljišče in nekoliko odmaknjena lega v neposredni bližini ljubljanske obvoznice in avtocestnega priključka proti Štajerski.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Zemljišče v Zadobrovi je Dončić kupil od podjetja Kitajska družba za investiranje, ki sta ga leta 2013 ustanovila kitajska poslovneža Li Dži in Li Gang. Podjetje ima v lasti še več drugih nepremičnin v Ljubljani, med drugim poslovne prostore na Neubergerjevi ulici in stavbo nekdanje Okrepčevalnice Kačji log ob Podutiški cesti.

Novo luksuzno rezidenco v Zadobrovi je zasnoval arhitekturni biro BCR, ki je v preteklosti sodeloval tudi pri drugih prepoznavnih projektih, kot je vila kriptomilijonarja Damiana Merlaka v Portorožu. Glede na njihovo referenčno prakso se zdi, da bo tudi Dončićeva vila nosila prepoznavno estetsko in arhitekturno podobo.

Čeprav zvezdnik košarkarskega sveta svoje investicije redko komentira javno, pa vanje vlaga. Leta 2019 je kupil luksuzno vilo ob golf igrišču Smlednik in sosednje zemljišče, nato je sledil nakup v Zadobrovi, nedavno pa še prestižno stanovanje v soseski Schellenburg v središču mesta.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Luka Dončić se je pred dnevi vrnil v Slovenijo. Z najetim luksuznim letalom gulfstream G650 ER je priletel iz Dallasa. A ni takoj pristal na Brniku, temveč je naredil manjši ovinek vse do Zadobrove in se potem vrnil proti Brniku, kjer je pristal. Polet je sicer trajal nekaj več kot devet ur, Dončić pa se je nato izkrcal v bližini VIP-terminala in se pred oboževalci ni pojavil.