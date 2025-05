Poglejte, kako priljubljen je Anže Logar med mladimi (FOTO)

Škisova tržnica je izredno priljubljena študentska prireditev, letošnja je bila že 28. po vrsti, na glasbenem dogodku pa je kljub dežju uživalo okrog 15.000 študentov.

A niso bili le študenti tisti, ki so se prišli zabavat na ljubljansko Kardeljevo ploščad, veliko je bilo tudi mladih po srcu. Tako se dobro glasbi in morda tudi kakšnemu vrčku piva, ki na Škisovi tržnici tradicionalno teče v potokih, ni mogel upreti niti poslanec in ustanovitelj stranke Demokrati Anže Logar, ki bo sicer naslednje leto srečal abrahama.

Fotografski dokaz, da je izjemno priljubljen tudi med mladino, je Logar objavil na družabnem omrežju ter zapisal: »Za zaključek dneva pa še o študentski problematiki.« Objava je hitro pritegnila mnogo njegovih privržencev, všečkala pa jo je tudi Logarjeva strankarska kolegica Eva Irgl.