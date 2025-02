Poglejte, kako po zmagi Slakonje na Emi Sloveniji kažejo evrovizijske stavnice

V soboto smo v Sloveniji ponovno izbirali predstavnika, ki bo našo državo zastopal na Pesmi Evrovizije. Gledalci so izbrali Klemna Slakonjo s skladbo How Much Time Do We Have Left, mnogi pa so prepričani, da nam bo prav on maja prinesel visoko uvrstitev.

Preverili smo, kaj nam po zmagi Slakonje na Emi napovedujejo evrovizijske stavnice. Pri tem velja opozoriti, da so tovrstne napovedi še vedno nezanesljive, saj več kot polovica držav še ni izbrala svojih pesmi za letošnjo Evrovizijo. Slovenija se trenutno nahaja na 31. mestu, njena verjetnost za zmago pa je ocenjena na 1 odstotek. Na vrhu stavnic sta Belgija in Izrael, ki imata po napovedih 10-odstotno možnost za zmago.

Letošnja Pesem Evrovizije bo potekala v švicarskem Baslu. Polfinali bosta 13. in 15. maja, finale pa 17. maja. Slovenija bo nastopila v prvem polfinalu.