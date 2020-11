Slovenski novinarki jo je med intervjujem zagodel nenapovedan gost (FOTO)

Novinarsko delo je pogosto lahko nepredvidljivo, še posebej če se prispevki snemajo na prostem, kjer je veliko različnih dejavnikov. Novinarki(24ur) in(Svet na Kanalu A) sta se o tem, kako bo pouk potekal po počitnicah, pogovarjali s predstavnikom Združenja ravnateljevko je mednje prišel nenapovedan gost.Kot so zapisali na na strani 24ur na facebooku, se je med novinarki in sogovornika ulegel pes, ki je očitno med sprehodom z lastnikom potreboval počitek. »Lenobno se je zrinil med novinarki oddaj 24ur in Svet ter se ulegel med njiju in sogovornika. Ker mu zaradi snemanja nismo namenili prav dosti pozornosti, da ne bi zmedli sogovornika, se je potem še nekajkrat navihano prekucnil in čakal na božanje, « so zapisali. Naposled je lastnik štirinožnega prijatelja le prepričal, da nadaljujeta pot. Kot dodajajo, so se temu prizoru dodobra nasmejali.