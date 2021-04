Poglejte, kako jih barvajo pri znanem Slovencu

Pirhi Patricije Rijavec Simonič. FOTO: Osebni arhiv

Velika noč s seboj prinaša tudi običaje, ob katerih lahko damo prosto pot umetniškim dušam v sebi, ko barvamo pirhe ali pa izdelujemo butarice. Ena takšnih je tudi, ki pirhe pripravlja v več tehnikah.Umetnica in 'boljša polovica' glasbenikanam je zaupala, da bosta z možem praznike glede na situacijo praznovala doma: »Doživeti bodo prav tako kot vsako leto, skladno s tradicijo. Pripravila bova pirhe in ostale dobrote za namen blagoslova. Velika noč je čas, ko bi se moral človek ustaviti, odmisliti temo in vsakdanje skrbi, je čas blagoslova, upanja in življenja, sploh v trenutni situaciji, ki postavlja ves svet na veliko preizkušnjo. Blagoslov pa je seveda tudi dar slikanja, ki ga sploh v tem času, ko delamo od doma in ostajamo doma, s pridom izkoristim, tako pri slikarstvu kot tudi pri izdelavi pirhov.«Patricija na pirhe slika že od nekdaj, pred leti je kdaj pa kdaj slikala tudi na pirhe, namenjene za razstavišča, zadnja leta pa bolj na tiste, namenjene za k blagoslovu. »Doma, od koder prihajam, imamo navado, da pripravimo veliko pirhov in jih potem tudi podelimo med sorodnike in prijatelje. To navado zelo spoštujem, ker simbolizira povezovanje.«Pirhe bo pripravila v več tehnikah. Najljubši so ji pobarvani z navadno barvo za pirhe in potem nanje naslika še različne zlate ornamente. Po navadi izhaja iz osnovnih likov, na pirhe ustvarja spontano in po navdihu zaključi vsak okrasek. »Takšne pisanice ne zahtevajo veliko časa in so lep simbol.«