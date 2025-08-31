KOT RELI DIRKAČ

Poglejte, kako je Timi Zajc smuči zamenjal za dirkalnik (FOTO)

Slovenski smučarski skakalec in olimpijski prvak na mešani tekmi ekip Timi Zajc se je prvič preizkusil v vlogi reli dirkača.
Fotografija: Tik pred začetkom dirke
Tik pred začetkom dirke

Darko Naraglav
31.08.2025 ob 08:30
Minuli teden je bila Savinjska dolina v pričakovanju adrenalina. Potekal je namreč avtomobilski reli z imenom 3. Pixi limonade rally Doline Zelenega zlata, ki ga je že tretje leto zapovrstjo organiziralo Avto-moto društvo Vili iz Galicije. Avtomobilistični teden se je začel že 18. avgusta z novinarsko konferenco v mestnem parku Žalec ob fontani piva Zeleno zlato. Na konferenci, ki jo je povezoval Erik Logar, so spregovorili predstavnik Avto-moto društva Vili Jani Aubreht, župan Občine Prebold in direktor ZKŠT Žalec mag. Marko Repnik, župan Občine Tabor Marko Semprimožnik, sedemkratni državni prvak Rok Turk in smučarski skakalni as Timi Zajc, ki se je odločil, da se letos preizkusi tudi kot voznik relija in si tako popestri poletje.

Na reliju 56 tekmovalcev, Timi deveti

Kot je povedal Jani Aubreht, je ta reli poleg državnega prvenstva Slovenije vključen tudi v koledar prvenstva Centralne evropske cone – CEZ. Na njem je tekmovalo kar 56 tekmovalcev iz štirih držav – Slovenije, Italije, Madžarske in Slovaške. Dirka je imela deset hitrostnih preizkušenj v dolžini cca 88 kilometrov, skupna dolžina celotne trase z več ponovitvami pa je imela 245 kilometrov. AM društvo Vili je na tekmovanju nastopilo s šestimi posadkami. V eni od njih je bil tudi Timi. »Poleti imam nekaj drugih hobijev in tokrat sem se odločil sodelovati na reliju. Lani sem bil bolj na motorju, a ker je pred mano olimpijska sezona, sem se raje odločil sproščati z avtomobilom. Treba se je bilo naučiti veliko stvari, vse je bilo novo za mene, a imel sem dobre učitelje in upam, da so me dobro pripravili, da bo vse potekalo, kot je treba. Poskušal bom čim bolje odpeljati, predvsem pa uživati in varno priti do cilja,« je pred dirko povedal Timi.

Timi je prejel pokal za drugo mesto v diviziji. FOTOGRAFIJE: S. N.
Timi je prejel pokal za drugo mesto v diviziji. FOTOGRAFIJE: S. N.
Zmagovalne ekipe po podelitvi pokalov
Zmagovalne ekipe po podelitvi pokalov
Na reliju so lahko gledalci občudovali tudi fičke.
Na reliju so lahko gledalci občudovali tudi fičke.
Timi z Rokom Turkom, sedemkratnim državnim prvakom
Timi z Rokom Turkom, sedemkratnim državnim prvakom

Po končanem tekmovanju je bil več kot le zadovoljen, saj je presegel vsa svoja pričakovanja z uvrstitvijo na 9. mesto v skupni razvrstitvi ter na 2. mesto v diviziji 3. Njegovega uspeha je bil nadvse vesel tudi dvakratni zmagovalec relija Rok Turk. Po podelitvi pokalov, ki so jih podelili tudi za državno prvenstvo in razne druge dosežke, je sledilo prijetno druženje tekmovalcev in občinstva ob fontani, s čimer se je tudi končal letošnji reli. 

