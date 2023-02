Poglejte, kako je Hoferjeva mama Nevenka slavila jubilej (FOTO)

Pred dnevi je 80. rojstni dan praznovala Nevenka Hofer, mama našega televizijskega urednika in voditelja Andreja Hoferja. A ni bila edina slavljenka v družini, saj je rosnih okroglih dvajset let praznoval tudi Andrejev nečak in Nevenkin vnuk Anej Pušnik, sicer sin Andrejeve sestre.

Slavljenca z ansamblom Šepet

»Oba sta bila deležna kar več presenečenj, za katera sem poskrbel tudi jaz. Zapet in zaigrat so ji prišli člani ansambla Šepet, ki so naši sosedje, pa tudi Erosi,« nam pove Andrej Hofer, ki je na mamo zelo ponosen. Kot nam je zaupal, je po poklicu socialna delavka, zadnjih devet let pred upokojitvijo, mimogrede, v pokoju je že 23 let, pa je bila ravnateljica OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. Na tej šoli je eno leto dva šesta razreda poučeval nemški jezik tudi Andrej.

»In moja mama je bila moj šef,« pravi Andrej, ki je bil takrat še absolvent angleščine in nemščine Pedagoške fakultete (danes Filozofske fakultete) Univerze v Mariboru. »Še vedno pa je mama tudi moja najboljša prijateljica, zaupnica, kritik, uteha in opora, kadar gre v življenju kaj narobe, seveda pa se veseli tudi mojih uspehov,« nam še zaupa televizijski voditelj in urednik.

Nevenka je že dvakrat prababica pravnukoma Liamu in Flori, doma pa ji delata družbo perzijski muc Aztek in psička – maltežanka Pala. »Po rodu je moja mami Dalmatinka, zato so ji še posebno pri srcu dalmatinske pesmi, s katerimi so ji pobožali dušo Erosi. Ob petju pesmi Vela Luka, Ružo crvena, Vilo moja in drugih pa se ji je orosilo oko. Obožuje tudi rože, še posebno orhideje, spremlja mehiške, turške, indijske nadaljevanke. Pri svojih osemdesetih je še zelo interaktivna in aktivna na facebooku, ima tablico in pametno uro za rekreacijo,« našteva Andrej atribute svoje mame, ki rada prisluhne tudi narodno-zabavni glasbi.

Aneja in Nevenko so presenetili tudi člani skupine Eros.

In ker podpira svojega sina, sta bila s partnerjem Čerimom kar 17 let abonenta narodno-zabavnega abonmaja v Žalcu, ki ga je vodil prav Andrej. Kot nam je še zaupal, so slavje pripravili v gostišču Pirnat v Topolšici, dan prej pa so mamo in nečaka presenetili prijatelji. Njej so postavili sončnico, njemu pa mlaj.