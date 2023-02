Poglejte, kako je Dončić presenetil invalidnega dečka (VIDEO)

Fundacija Luke Dončića je presenetila dečka z imenom Chase. Invalidnemu košarkarju, ki je večino svojega življenja preživel brez rok in nog, so omogočili, da spozna svojega najljubšega NBA igralca – Luko Dončića.

S svojim idolom se je srečal v hotelu, kjer je bival Dončić. Ko so mu odkrili oči in je zagledal Dončića pred sabo, je v evforiji stekel stran … Dončić je mladeniču podaril nekaj majic in puloverjev ter, seveda, podpisan dres. Fantu se je podpisal tudi na eno izmed njegovih protez.

Chase je v ganljivem videu povedal, da je preživel najboljše trenutke svojega življenja. Dončić ga je po srečanju v živo povabil še na trening in ogled tekme All stars. Deček je navdušeno navijal in preživel čudovit vikend izlet, ki bo za vedno ostal v njegovem spominu.

Dončić je znan po tem, da mu ni težko narediti kaj za dober namen, še posebej je aktiven pri otrokih. Pred kratkim je v dobrodelne namene podaril podpisan dres, ki ga je nosil na tekmi vseh zvezd. Denar od prodaje bo namenjen izobraževanju otrok, prizadetih v potresih v Turčiji.