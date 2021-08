Poglejte, kako je Bratuškova spodbudila naše košarkarje

Marsikateri Slovenec si je nedeljsko dopoldne vzel čas za ogled košarkarske tekme na olimpijskih igrah v Tokiu med Slovenijo in Španijo. Čeprav sta bili obe reprezentanci že uvrščeni v četrtfinale, pa je šlo za prvo mesto v skupini, vsaj na papirju lažjega nasprotnika v nadaljevanju tekmovanja in za prestiž. A pri nekaterih navijačih je šlo še za nekaj več.Ena takšnih je bila očitno tudi nekdanja predsednica vlade. Predsednica stranke, ki se imenuje po njej, je naše košarkarje pred začetkom tekme na družbenih omrežjih spodbujala z besedami: »Gremo, fantje! Španci so pošiljali fotografije iz vaše garderobe, da bi vas očrnili! Samo pokažite, kaj znate.«Ob tem je seveda Bratuškova spomnila na nedavno potezo španskih medijev, ki so se razpisali o tem, kako so naši fantje slavili zmago proti Argentini. Španska medijska hiša El Mundo je objavila članek z naslovom Dončić v škandalu iger: zabava v vasi z alkoholom, s šišo in brez maske, v katerem piše o domnevnem neprimernem vedenju Slovencev. Na instagramu sta se namreč pojavili fotografiji, ki prikazujeta, kako proslavljajo slovenski košarkarji, objavila pa ju je predstavnica košarkarske reprezentance ŠpanijeČeprav je Španka fotografije hitro umaknila, pa so jih španski mediji pograbili in celo namigovali, da bi morali slovenske košarkarje zaradi kršitve epidemioloških ukrepov celo izključiti.