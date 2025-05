Poglejte, kako je bila slovenska predsednica videti v mladosti (FOTO)

Kako je predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar videti danes, vemo. Kako pa je bila videti v svojih mladostniških oziroma otroških letih, pa smo izvedeli v njeni novi objavi na Facebooku. Objavila je sliko, na kateri sta slikani s sestro Tanjo, ko sta bili še čisto majhni. Fotografija je nastala ob Bohinjskem jezeru.

»Obala Bohinjskega jezera se ni prav dosti spremenila in pogumno izjavljam, da midve s Tanjo tudi ne,« je zapisala k sliki. V objavi se je zahvalila tudi sestri: »Hvala, sestrica, ker si me ob rojstnem dnevu spomnila na čas čopkov in iskrivih nasmehov,« Predsednica je včeraj praznovala rojstni dan.

Verjamemo, da je slika, ki jo je objavila, zanjo zelo dragocena. V tistem času so ljudje ujeli v objektiv kamer precej manj dragocenih trenutkov, kot jih lahko danes, saj ni bilo toliko fotoaparatov. Tisti, ki pa so bili, pa niso mogli narediti toliko slik, kot jih lahko naredijo fotoaparati danes.