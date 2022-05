Poglejte, kako ganljivo je bilo slovo Marcosa Tavaresa (FOTO)

Marcos Magno Morales Tavares, brazilski Slovenec, uradno rojen 30. marca 1984 v Porto Allegru, je v soboto zadnjič stekel na zelenico Ljudskega vrta kot nogometaš. Kapetan NK Maribora je v Prvi slovenski nogometni ligi zabil največ golov, v kvalifikacijah za evropska tekmovanja pa je prav tako rekorder.

V štajersko prestolnico je prišel 2008 in tukaj ostal za vedno ter se s svojo pripadnostjo nogometu zasidral v srca mnogih ljubiteljev tega športa. V soboto so vijoličasti gostili Aluminij iz Kidričevega, to pa je bila tudi Tavaresova poslovilna tekma, saj se po 31. maju že seli v pisarne najtrofejnejšega slovenskega kluba.

Prejel je mestni pečat kot velik ambasador Mestne občine Maribor.

Iz rok župana Saša Arsenoviča je prejel pečat mesta, klub ga je presenetil z obiskom njegove brazilske družine, podpret pa so ga prišli tudi člani šampionske ekipe, s katero je vrsto let kraljeval doma in uspešno nastopal v Evropi. Viole so mu priredile izjemno kuliso na stadionu in zunaj njega z desetminutnim ognjemetom.

Največ solz je steklo ob prihodu Tavaresove družine iz Brazilije.

Njegova največja želja je bila zaigrati s sinom Marcosom, kar mu je v soboto tudi uspelo. Po koncu ju je publika nosila po stadionu.