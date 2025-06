Poglejte, kaj sta brata Šalehar počela v legendarnem kiosku (FOTO)

Malokdo se lahko pohvali s tako visoko številko uspešno izpeljanih podkastov v slovenskem medijskem prostoru, a naši novinarski kolegici Petri Kalan je uspelo. Danes dopoldan je v legendarnem kiosku K67 rdeče barve na ploščadi pred Delovo stolpnico v Ljubljani za 100. podkast Slovenskih novic, imenovan ŠOKkast, gostila dva izjemna brata.

Matevž Šalehar Hamo in Miha Šalehar, gosta 100. ŠOKkasta, konec oktobra pripravljata prav posebno presenečenje, saj bosta po 30 letih ponovno skupaj na odru. »V legendarnem kiosku smo posneli jubilejni 100. ŠOKkast, kjer smo gostili legendarna brata Šalehar. Krotiti dva takšna sogovornika je bil svojevrsten izziv, vendar mislim, da mi je uspelo. Sta res direktna, včasih celo politično nekorektna sogovornika, kar je konec koncev njuna odlika. Če sta šokirala, pa preverite v pogovoru, ki bo objavljen 16. junija,« je povedala Kalanova.

Na intervju sta se pripeljala s hudima motorjema. FOTO: Marko Feist

Ta veliki podvig, in sicer 100. epizoda podkasta, je Kalanovi uspel v pičlih dveh letih, saj je v premiernem podkastu, točno na današnji dan pred dvema letoma gostila nekdanjega partnerja Saše Lendero Miha Hercoga, ki je v iskrivem videopogovoru iskreno spregovoril o težkem razhodu in ženitnih ponudbah.

»Od začetne ideje do izvedbe je minilo kar nekaj časa, na začetku so bili gosti nekoliko nezaupljivi, saj niso poznali koncepta podkasta. Sedaj, ko je stvar že vpeljana, pa imamo izredno lepe odzive in skoraj vedno dobim želene sogovornike.

V studiu smo v dveh letih gostili več kot 120 gostov, ki so z nami delili svoje zgodbe. Predvsem verjamem, da vsak človek v sebi nosi zgodbo, ki je zanimiva in ji je vredno prisluhniti. Čeprav bi nekateri najraje zamahnili z roko in rekli »ah ta slovenska estrada«, je dejstvo, da vsi s kotičkom očesa spremljamo dogajanje na rumenem parketu.«

Miha Hercog v prvem ŠOKkastu FOTO: Marko Feist

Težke teme, čudoviti ljudje

Vsak začetek je težak, zato smo Kalanovo vprašali, kaj se je v tem času spremenilo in kateri znani obraz je s svojo zgodbo najbolj pritegnil izkušeno novinarko in voditeljico. »V dveh letih sem spoznala čudovite ljudi, nekateri so v studiu tudi zajokali, spregovorili o težkih temah, z nekaterimi smo se nasmejali iz srca. Pravzaprav dajem gostom prostor, da delijo svoje zgodbe, nikoli pa jih ne spravljam v neprijetne situacije, čeprav bi bilo prav zaradi naslova podkasta (ŠOKkast) to mogoče pričakovano.«

Med pogovorom sta bila nepredvidljiva. FOTO: Marko Feist

»Vsako snemanje je svojevrsten izziv in prav na vsakega gosta se pripravim s spoštovanjem, ne glede na moje simpatije. Včasih je trema malo večja, včasih manjša, trudimo se, da se gosti v našem studiu sprostijo in delijo svoje zgodbe,« doda Kalanova.

Prigode s snemanja

Kljub temu da se za podkaste vedno dobro pripravi, je narava dela takšna, da jo pri snemanju lahko tudi kaj preseneti. »Enkrat se nam je sredi intervjuja zgodilo, da je snemalec sporočil, da nismo nič posneli. Takrat smo snemali s Tinkaro Fortuna in morali smo iti od začetka. Kapo dol Tinkari, ki je z nasmehom sprejela našo napako in kot prava profesionalka še enkrat posnela intervju.«

Petro Kalan je s šopkom rož presenetil sodelavec Mitja Urbančič. FOTO: Marko Feist

Trema se s časom manjša, a nekatera srečanja so tako posebna, da se človeku lahko za trenutek zatresejo roke. »Vedno so mi ganljive zgodbe ljudi, ki so premagali težke življenjske ovire, ena takih je bila Nina Grilc, žena pokojnega deskarja Marka Grilca, ki je moža izgubila v visoki nosečnosti. Takšne zgodbe z občudovanjem poslušam in se sprašujem, kako nekateri ljudje zmorejo vso težo, ki jim jo naloži življenje. Udarne pa so tudi zgodbe znanih, ki hodijo po robu. Vedeževalec Blaž mi je celo napovedal prihodnost sredi snemanja in takrat moram priznati, da so se mi malo tresle roke. Ne morem pa mimo odziva, ki ga je na slovenskih gledalcih pustil plavalec Martin Strel. Ljudje me dejansko sprašujejo, kako sem obdržala resen obraz med tem intervjujem.«

