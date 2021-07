Poglejte, kaj so za rojstni dan pripravili Petru Vilfanu

Svoj pečat je pustil tako v jugoslovanski kot tudi v slovenski članski reprezentanci. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pri mnogih poznavalcih košarke jev spomin zapisan kot igralec pred svojim časom. Izjemna kombinacija mehke roke pri metu iz igre in neverjetne eksplozivnosti je bila glavni razlog za razvoj izjemnega strelca, ki je vnašal strah v kosti vsakomur, ki se mu je postavil po robu. Vilfan je ikona slovenske in svetovne košarke, pred dnevi pa je proslavil svoj 64. rojstni dan, ob katerem so ga njegovi najdražji razveselili s svojo prisotnostjo in slastno torto.Kot je videti in slišati, mu niti v pokoju ne manjka elana, veliko časa in energije nameni svoji družini, predvsem pa je ponosen na ženo, s katero sta poročena 43 let. V zakonu se jima je rodila hči, ki je srce oddala, enemu najboljših tujih košarkarjev, ki je kadar koli igral v ljubljanski Olimpiji.Vlado je po rodu iz Makedonije, a se je z družino ustalil v Ljubljani, danes uspešno predseduje klubu Nutrispoint Ilirija. Peter in Valerija z veseljem popazita na vnuka, nam je še prišlo na uho, Vilfan pa je še kako aktiven v košarki, saj je tudi letos organiziral svoj kar 28. košarkarski kamp, ki ga vodi skupaj z