Poglejte, kaj se je dogajalo v oddaji Znan obraz ima svoj glas, ko so kamere ugasnile (FOTO)

Zadnja oddaja Znan obraz ima svoj glas je odločila, kateri izmed nastopajočih se bo uvrstil v finalno in se boril za prestižni naslov zmagovalca sezone. Gostujoči žirant je bil tokrat pevec Jan Plestenjak. Proti koncu oddaje sta ga voditelja malce spravila v zadrego, mnogi pa gledalci pa so se spraševali, ali bo pevec res postal očka.

Žirantka Helena Blage pa je na instagramu delila nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja. Med oglasi v studiu očitno še zdaleč ni mirno, saj so odmevali ritmi Severine, pri tem pa so žiranti stali in plesali. Nekaj minut premora med oglasi izkoristijo še za popravljanje ličil in pogasitev žeje. Helena in Andrej Škufca pa sta naredila tudi kakšen selfi ...