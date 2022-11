Poglejte, kaj po razvpiti ločitvi počne znana Slovenka

Da sta se Jerca Legan in Milan Cvikl, nekdanji minister za evropske zadeve ločila, čivkajo že vrabci. O tem, kako poteka nadaljevanje razveznega procesa, pa oba molčita.

Jerca na prireditvi z mamo. FOTO: Osebni arhiv

Medtem Jerca na polno snema, ustvarja, študira in skrbi za sinova. »Trenutno zaključujemo novo otroško-mladinsko knjižico zin. Produkcijsko se kot del ekipe ROSA produkcijske hiše v vlogi scenaristke, igralke in pisateljice spravljam v velik projekt – obeležitev 130-letnice rojstva–, ki bo decembra v Vitanju. Na minulem Film Festivalu sem bila kar v treh celovečercih, med drugim v nagrajenem Pošvedranem klavirju in v Kapi,« pravi ambiciozna Jerca, ki vsak teden potuje tudi v Ženevo, študiju, novim izzivom in sogovornikom naproti.

V Švici se vozi s podzemno železnico. FOTO: Osebni arhiv