Poglejte, kaj piše na vratih Jelinčičeve vile v Žusterni (FOTO)

Napis na ograjih Jelinčičeve vile. FOTO: S. N.

Da je prvak stranke SNSnavdušen zbiratelj orožja, je znano, to naj vedo tudi morebitni nepridipravi, če se s slabimi nameni približajo njegovi hiši v Kopru. Gre za luksuzno vilo z bazenom in pogledom na morje, ki jo jo pred leti v Žusterni kupil z ženo. A ta je po ločitvi postala predmet spora o lastništvu, Jelinčič pa je vseeno dela nadaljeval in vilo dokončal. Od tam nezaželene goste preganja opozorilna tabla z napisom: »Pozor, lastnik je oborožen. Tukaj notri ni nič, za kar je vredno tvegati tvoje življenje.«Jelinčič je bil pred nekaj leti oproščen kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Zbiratelju orožja, za katero ima vsa potrebna dovoljenja, je tožilstvo očitalo, da je nezakonito na svojem domu v Ljubljani hranil revolver. Tega so mu skupaj z dvema puškama zasegli v hišni preiskavi prav zaradi sumljivega trgovanja z zemljišči na Primorskem marca 2010.