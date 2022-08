Poglejte, kaj nekdanji ministrici požene kri po žilah (FOTO)

Nekdanja ministrica za pravosodje in obrambo Andreja Katič je prava adrenalinka. Če ni na morju, je pa v kakšni ledeno mrzli vodi, kot pred kratkim v reki Cetini, v Dalmaciji. »Zaplavala sem v izviru Cetine. Brrr. To pa je bilo pravo knajpanje. Baje ima voda 4 stopinje. Roman ni mogel stati v njej 40 sekund. Lepo je tam in priporočam vsakemu. Bolj prijetno pa je bilo kopanje v Krki, v Žužemberku. Tudi čudovito. In prijazni ljudje«, je povedala Andreja, ki s svojim Romanom večino potovanj opravi na motorju.

»Vožnjo z motorjem večkrat izkoristim tudi za to, da se udeležim katere izmed obveznosti na drugem koncu naše lepe Slovenije. Prijetno s koristnim. Še posebej, če gre za aktivnosti ob nedeljah in praznikih, ko vsaj na stranskih na cestah ni preveč gneče. Na motor sedem v pričakovanju na lep izlet, na adrenalin ob polaganju ovinkov, na dan preživet v dobri družbi. Na poti z motorjem si se prisiljen otresti “nepotrebne” navlake in si opremljen zgolj z najnujnejšim. Po navadi že vnaprej vem, da mi bo vroče ali pa me bo zeblo, lahko preseneti tudi dež, ampak pričakovanje neznanega oz. kako bi se izrazila bolje - nepričakovanega je tisto, v teh časih, ko imamo vsak dan natančno določen urnik, kar mi tudi požene kri po žilah. Všeč mi je preprostost, tudi omejenost s prtljago, ko s seboj vzameš le najnujnejše. In solidarnost med motoristi. Pozdravljanje. Hehe, včasih že v avtu dvignem roko v pozdrav nasproti vozečemu motoristu,« navdušeno opiše Andreja svojo motoristično strast in doda: »Z motorjem se odpraviš po stranskih poteh, kjer se drugače zagotovo ne bi peljal. Ogledaš si znamenitost in lepote, za katere si časa ne bi vzel. Kaj pogrešam? Bolje označene znamenitosti, ki te z izvirnostjo zapeljejo iz načrtovane poti. Urejenost cest pa se v določenih delih Slovenije že bistveno izboljšuje.« Mi pa moramo dodati, da ji motoristični kombinezon še kako pristoji.