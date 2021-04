Poglejte, kaj je ušpičila Saša Lendero (VIDEO)

, ki smo jo nazadnje lahko spremljali v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planet TV, v kateri je njenšel na kolena in jo končno zaprosil za roko, je odkrila radosti različnih aplikacij na družbenih omrežjih. Ena jo je še posebej nasmejala.Aplikacija deluje tako, da moraš vanjo dodati svoj sebek (selfi), izbrati pesem, nato pa aplikacija naredi videoposnetek, za katerega obljublja, da bo nadvse smešen, bizaren in zabaven. Saša je izbrala pesem I Will Survive pevkeiz leta 1978. »Tale aplikacija me je pa pošteno nasmejala,« je zapisala in dodobra nasmejala tudi svoje oboževalce.»To niste vi Saška«, je zapisala ena oboževalka, druga pa, da je Saška »v naturi mnogo bolje in tudi tej pesmi bi bili kos«.