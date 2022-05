Poglejte, kaj je slovenska pevka našla sredi Benetk (FOTO)

Pevka Regina (sicer Irena Kogoj, rojena Jalšovec) rada potuje. Tokrat si je privoščila izlet v Benetke s sinom. »Benetke so bile super, kljub temu da nam vreme ni bilo naklonjeno. Imeli smo res veliko dežja, vendar nas to ni motilo, ker je bil razlog prihoda moj sin, ki je imel svoj film v tekmovalnem delu festivala kratkega filma. Zelo sem bila ponosna nanj. Nagrade sicer nismo dobili, vendar je že to, da so film sprejeli, bila velika nagrada,« je ponosno povedala Regina.

S sinom sta raziskovala stranske ulice Benetk. FOTO: Osebni arhiv

»Kljub dežju smo si veliko ogledali, zadnji dan pa sem se uprla in rekla, da gremo brez dežnikov okrog. Ker smo bili takoj preveč mokri, sem šla do prvega romskega uličnega prodajalca in kupila lokalni dežnik, ki naj nam bo kot vudu, da bo nehalo deževati – in res je bilo tako. Kupljeni dežnik sem razprla šele doma in videla, da je ves luknjast in zarjavel, zato nam ne bi dosti pomagal.« Je pa Regino v Benetkah zmotila bolj gneča kot vreme.

»Še posebej z dežniki se je težko prerivati. Kljub vsemu je bilo lepo, a si želimo ponovno videti Benetke v lepem vremenu. Veliko smo prehodili, cene se mi sploh ne zdijo grozne, mislim, da so sedaj v Portorožu višje kot v samem centru Benetk. Benetke so vedno lepe in vredne ogleda, če le ne greš tja, kjer je preveč ljudi, če se izogneš muzejem in znamenitostim, če greš raziskovat po drugih ulicah, je pravzaprav lepše. In to smo tudi mi počeli in zato res uživali. V eni od ulic sem našla še tlakovanec z mojim imenom, kot zvezde na pločniku slavnih, tlakovan dvakrat, z menoj vred na sliki pa kar trikratna Regina.«