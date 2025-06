Poglejte, kaj je Safeta v trgovini naredila za Andreja Šifrerja (FOTO)

Glasbenik Andrej Šifrer je na družbenem omrežju Facebook javnosti zaupal zanimivo prigodo, ki se mu je zgodila. V Intersparu je pozabil manjšo vsoto denarja, a ga je čez nekaj dni dobil nazaj.

»Čeprav se slabe novice prodajajo bolje, imam eno dobro! Na samopostrežni blagajni v Intersparu sem pozabil vzeti dva evra. Ko sem se čez nekaj dni vrnil na isto plačilno mesto, me je čakalo presenečenje. Na račun (ki sem ga seveda tudi pustil tam) sta bila pripeta dva evra, ki ju je shranila prijazna Safeta,« je zapisal v svoji objavi in vanjo dodal tudi sliko, na kateri je račun s kovancem.

V Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani so v teh dneh odprli razstavo Andrej Šifrer, 70 let – NIČ proti VEČnosti. Ta zanimiva turneja se je začela v Kranju in se nato nadaljevala v drugih slovenskih krajih, zaključuje pa se v Ljubljani.