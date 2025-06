Poglejte, kaj je ob jezeru storila televizijska voditeljica Lea, vsi so jo gledali (VIDEO)

V vročini poletnega dne je televizijska voditeljica Lea Mederal presenetila številne obiskovalce ob jezeru Jasna, ko je brez obotavljanja zaplavala v ledeno hladni vodi priljubljenega gorenjskega bisera Kranjska Gora.

»Pa sem zbrala pogum in šla. Fajn ohladitev v jezeru Jasna,« je zapisala Mederal ob objavi videoposnetka na svojem Instagram profilu, kjer je razvidno, da ji ni bilo lahko – a se je podviga lotila z nasmehom. Med plavanjem se je z obale zaslišalo: »Bravo!«, Mederal pa je dogodek komentirala z iskrenim vzdihom: »Uf, ta je pa mrzla!« in se hitro vrnila nazaj na kopno.

Lea Mederal pogumna zaplavala v jezeru Jasna. FOTO: Zaslonski Posnetek

Jezero Jasna leži na 830 metrih nadmorske višine v bližini Kranjske Gore in je zaradi osupljive kulise in svežine priljubljena točka izletnikov. A kljub svoji privlačnosti za poletno kopanje, je temperatura vode tudi sredi poletja redko višja od 15 °C.

Gre za umetno jezero, napajano z vodo iz Velike in Male Pišnice, ki sotočita nedaleč stran. Zaradi geoloških značilnosti – predvsem prodnatih bregov in kamnitih nanosov – voda iz Velike Pišnice pronica neposredno skozi zemeljsko podlago, kar omogoča stalni dotok sveže in izjemno hladne vode.

Povprečna temperatura vode v poletnih mesecih je okoli 12 °C, najpogumnejši pa vedo, da se na desni strani jezera – tam, kjer je glavna vstopna točka pritoka – voda komaj kdaj ogreje nad 15 °C. Leva stran jezera, gledano s strani Pišnice, je nekoliko toplejša, saj je dotok hladne vode tam manjši. Ob izjemno vročih dneh se lahko v plitvejših delih temperatura dvigne tudi nad 20 °C, a to so redke izjeme.

Več kot le kraj za kopanje

Kljub mrazu pa Jezero Jasna že dolgo ni več le kraj za osvežitev. Je postal tudi scenska kulisa za vplivneže, zvezdnike in fotografske navdušence, ki jih privlačijo kristalno čista voda, čudovita okolica in pogled na mogočne vrhove Julijskih Alp.

Bi se tudi vi opogumili za skok v Jasno?

