Poglejte, kaj je neslužbeno počel minister Mesec (FOTO)

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je nedavno odpotoval v New York, kjer se je mudil službeno in neslužbeno. S špansko ministrico Yolando Diaz Perez sta namreč prejšnji teden v OZN predstavila pobudo za sprejem resolucije o socialni ekonomiji.

Mesec je New York prečesal tudi neslužbeno in si ogledal nekaj skritih in odkritih kotičkov, se naužil lokalnega dogajanja in obiskal nekaj razstav. Utrinke iz 'velikega jabolka' je pokazal na instagramu.

