Poglejte, kaj je mlada Karin počela z Janezom Janšo (VIDEO)

Političarka in podpredsednica podmladka SDS Karin Planinšek je na instagramu razkrila, da je pred kratkim stopila iz cone udobja.

Na tradicionalnem taboru stranke se je namreč podala na pohod na Skutnik, preizkusila pa se je tudi v plezanju. Pri tem pa jo je inštruiral in varoval nihče drug kot predsednik SDS Janez Janša.

SDS tradicionalno poletno srečanje na Bovškem letos prireja že tridesetič, začelo pa se je z osrednjo prireditvijo na bovškem letališču in srečanjem občinskih in mestnih odborov ter več tisoč članov in simpatizerjev iz vse Slovenije. V petek so se podporniki stranke skupaj z Janšo odpravili na Triglav, najvišji slovenski vrh.