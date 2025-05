Poglejte, kaj je Matej Tonin na Cresu počel z ženo Marjeto (FOTO)

Evroposlanec in prvi mož NSi Matej Tonin si je minuli konec tedna z ženo Marjeto privoščil krajši oddih pri naših južnih sosedih. Mudila sta se na Cresu, kjer sta občudovala morje in naravo, uživala pa sta tudi ob dobri hrani.

Zakonca Tonin pa očitno med vikend pobegom nista le počivala, temveč sta bila tudi športno aktivna. Fotografije je evroposlanec objavil tudi na instagramu, vtise pa je strnil v štiri ključnike: žena, morje, narava, šport.

Matej in Marjeta sta skupaj že od najstniških let, poročena pa sta poročena od leta 2012. Rodili so se jima trije otroci: hčerki Julija in Evelin ter sin Ožbej.