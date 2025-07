Poglejte, kaj je iztirilo Luko Basija: Bilo je osem sekund panike (FOTO)

Matej Prikeržnik, širni Sloveniji in regiji bolj znan kot Luka Basi, si je ustvaril veliko željo in posnel duet z legendarnim Draženom Zečićem. Pesem z naslovom Tri kreveta (Tri postelje) je premiero doživela pred natanko dvema mesecema in navdušila oboževalce.

Za takšen hit je seveda treba posneti tudi videospot in Luka Basi je na družabnem omrežju delil čudovito fotografijo s snemanja, na kateri v beli obleki pozira na belem konju. Videti je, kot da na njegovem hrbtu neznansko uživa, a sodeč po zapisu, s katerim je s fotografijo pospremil, je bil vse prej kot to.

»Sem videti miren? Hvala. Resnica: osem sekund panike in molitve, naj že hitro posnamejo to fotografijo, preden konj dojame, da nisem princ,« je hudomušno zapisal Basi, a v hrvaščini. Fotografija je navdušila oboževalke in oboževalce ter si hitro prislužila kup pozitivnih komentarjev in na stotine všečkov.