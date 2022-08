Poglejte, kaj danes počne in kje živi naša pevka Regina

»Petje je pri meni zastopano nekako bolj kot hobi, to kar delam je režija zvoka in za kakšne oglase posojam tudi svoj glas. Sicer pa sem na drugi strani mikrofona, režiram špikerje in igralce ter vokalne oziroma glasovne interprete.

To počnem že kar nekaj časa in moram se pohvaliti, da so zelo zadovoljni z menoj, imam super rezultate s strani naročnikov in igralskih interpretov,« se takoj ob začetku intervjuja simpatično nasmeje pevka Irena Kogoj, ki je svojo kariero začela v glasbeni skupini Duo Regina.

Tako je prvič nastopila na pomembnejšem glasbenem festivalu - Pop delavnici leta 1988. Tega leta je izšla tudi njena prva samostojna plošča. Nadaljujte s branjem na mična.si.