Poglejte, kaj danes počne Borut Veselko (FOTO)

Borut Veselko je v devetdesetih zaslovel z oddajo Odklop, za katero je prejel kar štiri viktorje. Kanal A je to dokumentarno-igrano oddajo predvajal med letoma 1997 in 1999. Veselko je skozi osebne zgodbe predstavljal različne poklice, hobije in življenjske situacije, tudi najbolj ekstremne, s tem pa se zasidral v srca številnih gledalcev.

Verjetno vas zanima, kaj Veselko, ki je sicer končal tudi študij medicine, počne danes. Za vas smo poiskali odgovor: v zadnjih letih je predvsem na gledaliških odrih.

Julija je njegova

Iz Prešernovega gledališča Kranj so sporočili, da je Veselko letošnji dobitnik nagrade julija, ki nosi ime po muzi našega največjega pesnika. Žirija je namreč soglasno odločila, da prejme nagrado za najboljšo stvaritev v lanski sezoni. Posebno priznanje si je prislužil z dvema vlogama očeta, in sicer v predstavah Meja sneženja in Mama.

Veselko se v mladosti ni zanimal za igro in je najprej končal študij medicine, šele po tistem se je vpisal še na AGRFT. Nekaj časa je bil zaposlen kot igralec v MGL. Veselko je za svoje filmske vloge leta 1991 na Slovenskem filmskem maratonu v Portorožu prejel naziv igralec leta, leta 2001 pa je na festivalu slovenskega filma prejel nagrado vesna za najboljšega igralca. Nekaj časa je bil tudi direktor Prešernovega gledališča v Kranju.

Sodeloval je v mnogih predstavah MGL, Špas teatra, Prešernovega gledališča v Kranju in SiTi teatra.