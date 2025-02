Poglejte, h komu se je stisnil Miran Rudan (FOTO)

Miran Rudan je nekoč s svojim šarmantnim glasom in privlačnim izgledom lomil srca mladih in malo manj mladih ter bil zaslužen za lepo zbirko pesmi, ki so v desetletjih od njihovega nastanka že skorajda ponarodele. Ne mine december, da si ne bi prepevali Na božično noč legendarnih Pop Design.

Rudan je skupino nato zapustil in za nekaj let soj odrskih luči zamenjal za bolj zasebno življenje, lani pa se je vrnil v velikem slogu. Najprej za mnoge z nemogočim duetom, moči je namreč združil z nekdanjim rivalom in naslednikom v Pop Designu Vilijem Resnikom.

Duet je postal hit, vstopnice za jesenski koncert sta legendi slovenske glasbe razprodala v pičlih nekaj urah in od takrat se vabila na nastope in različne oddaje kar vrstijo. Rudan, ki bo avgusta dopolnil okroglih 60 let, pa pripravlja tudi lastne projekte, na enega od njih ja namignil na družabnem omrežju, kjer je objavil fotografijo, na kateri se prešerno nasmejan stiska k čudoviti kosmatinki.

Ta je sicer videti nekoliko manj srečno od Rudana, je pa, kot kaže, igrala pomembno vlogo v njegovem najnovejšem videospotu, premiero bo doživel dan pred valentinovim, temu primeren pa je tudi naslov skladbe, za katero so videospot posneli – Vse zaradi nje.