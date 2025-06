Poglejte druženje: Golob z Gabrovo v skednju Škrabčeve domačije, Kučan ni manjkal (FOTO)

Poročali smo že, da je na pogovor Iskrivo v živo v skednju Škrabčeve domačije v Ribnici prišel predsednik vlade Robert Golob. Kot je znano, je Janez Škrabec lastnik podjetja Riko.

Prišel je tudi Milan Kučan. FOTO: Mediaspeed.net

Golob se je v razvezanem in neposrednem pogovoru z novinarjem Marjanom Doro predstavil onkraj funkcije – kot človek z zgodbo, temperamentom in vrednotami.

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

Tako so številni obiskovalci prisluhnili »premišljenemu, a sproščenemu dialogu med voditeljem in predsednikom.« Golob je spregovoril o svojih začetkih – od osnovnošolca, ki je preskočil razred, do doktorja elektrotehnike, ki je pri 27 letih že specializiral v ZDA s prestižno Fulbrightovo štipendijo. Golob je ob tem poudaril pomen skupnosti, odgovornosti in dolgoročnega pogleda, ki presega dnevno politiko in navdušen dodal: »Takšni trenutki štejejo«.

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net