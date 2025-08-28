Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)
Poroka predsednika vlade Roberta Goloba in njegove izbranke Tine Gaber buri duhove že odkar sta jo naznanila. Ugibanja o kraju so se kar vrstila, zdaj pa je jasno – večno ljubezen si bosta obljubila v pravljični vili v ob morju.
Vila Tartini stoji tik ob strunjanskem zalivu, v skritem kotičku slovenske obale. Uradna spletna stran jo opisuje kot očarljivo in intimno, obdano z bogatim mediteranskim vrtom, ki od morja ni oddaljen več kot nekaj korakov. Romantična kulisa, ki kar kliče po ljubezenskem obredu kot iz sanj.
Ekskluzivna premierska poroka
Čeprav zaljubljenca podrobnosti še nista razkrila, je namig dal ljubljanski župan Zoran Janković. Na novinarski konferenci je potrdil, da bo prav on opravil obred. »Tisto soboto imam pet porok – tri v Ljubljani, eno v Strunjanu in eno v Brdih,« je dejal, s čimer je nehote razkril lokacijo ene najbolj pričakovanih porok v Sloveniji.
Ljubezenska zgodba Goloba in Gabrove je javnosti znana od februarja 2023, ko jo je prvič predstavil na državni proslavi. Od tedaj sta par, ki vedno pritegne veliko pozornosti, še posebej na dogodkih v tujini. Ob odprtju prenovljene katedrale Notre-Dame v Parizu je celo prva dama Francije Brigitte Macron Tini Gaber v šali čestitala za »da«, kar je sprožilo val ugibanj.
Zdaj je jasno – veselo dogajanje se bo odvilo ob slovenski obali, kjer se prepletata čar morja in zgodovina ene najlepših vil. Vila Tartini bo tako postala kulisa ljubezenske pravljice, ki jo bo spremljala vsa Slovenija.
Zgodovinski pridih
Na mestu današnje vile je nekoč stala letna rezidenca znamenite piranske družine Tartini. Današnjo podobo je vila dobila v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta arhitekt Vinko Glanz in arhitektka Juta Krulc zasnovala novo stavbo sredi baročno urejenega parka.
Vila je skozi desetletja menjala lastnike, danes pa je protokolarni objekt Republike Slovenije – a odprta tudi za turiste, ki si zaželijo prenočiti v eni od dveh suit ali štirih sob z dih jemajočim pogledom na vrt in morje.
