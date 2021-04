Podprla otroke, ki potrebujejo pomoč

Največ, kar človek lahko zapusti, je ljubezen, ki jo je dajal v času svojega življenja.

Slovenci smo izjemno dobrosrčen narod, ki pogosto in z veseljem sodeluje v različnih humanitarnih akcijah in daruje na najrazličnejše načine za pomoč otrokom. Možnosti za humanitarno udejstvovanje in darovanje so številne, Unicef Slovenija pa kot prva organizacija posameznikom ponuja novost – sodelovanje v programu zapuščin.Posamezniki lahko del svoje dediščine namenijo za pomoč najranljivejšim otrokom sveta, s čimer zagotovijo, da bo njihova dobrosrčnost živela naprej – v vsakem rešenem otroškem življenju in nasmehu, poudarja največja svetovna organizacija za pomoč otrokom. Darovanje v oporoki za humanitarne namene je v Sloveniji še novost, v tujini pa že dolgo uveljavljen način podpore humanitarnim programom.Akciji se je pridružila slovenska igralka, ki je pred dnevi posnela poseben oglas za novi program zapuščin in s tem podprla programe pomoči otrokom. V oglasu, posnetem na slikovitem strunjanskem klifu, kjer pogled z opazovanjem horizonta simbolizira neskončnost in večnost, sporoča, da lahko sledi naše dobrosrčnosti živijo naprej, onkraj našega življenja.Sporočilo oglasa podpira tudi edinstvena glasba znanega slovenskega izvajalcaz naslovom Tisoč let. »Največ, kar človek lahko zapusti, je ljubezen, ki jo je dajal v času svojega življenja. Verjamem namreč, da se človeška dobronamerna energija lahko širi na različne načine in prispeva k izboljšanju življenja na zemlji. Z Unicefom sem že sodelovala in program zapuščin se mi je zdel vreden podpore. Tudi sama si želim, da bi za seboj zapustila moč, ki bi ostala za boljše življenje zanamcem,« na vprašanje, zakaj se je odločila za sodelovanje pri omenjenem programu, odgovarja Pavčkova.