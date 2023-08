Podokničar je slavil jubilej: čestitali so mu številni znani Slovenci in Slovenke

Nedavno je jubilej, okroglih 70 let, praznoval humorist, televizijski in radijski voditelj ter zapriseženi Kamničan Franc Pestotnik, ki ga mnogi poznamo kot Podokničarja, ki je svoje lojtrce naslanjal na okenske police hiš v vseh slovenskih občinah vse od leta 1986. Ves čas pa je tesno povezan tudi z narodno-zabavno glasbo, saj je povezoval številne koncerte in druge prireditve. Na svojih podoknicah je gostil vse najboljše ansamble domače glasbe, z Ansamblom bratov Avsenik na čelu. Pri tem mu je uspelo ustvariti edinstven lik, ki vse do danes ni dobil posnemovalca.

Franc Pestotnik - Podokničar je nedavno praznoval okrogli jubilej – 70. rojstni dan. FOTO: Vido Repanšek

Prekrižaril je naše kraje in v mnogih pripravil podoknice, ki so bile nekoč značilne za naše podeželje. Tuje pa mu niso niti odrske deske, saj je bil kar sedem let amaterski igralec Šentjakobskega gledališča, v poletnem gledališču Studenec pa je sodeloval pri postavitvi projekta Cvetje v jeseni in Hlapec Danijel. Z​ Dominikom Krtom, poznejšim ustanoviteljem ansambla Krt, sta sestavila celo svojo humoristično skupino, s katero so nastopali na koncertih Iz naših krajev. Najbolje se je vedno počutil med ljudmi pa tudi v studiih, bodisi radijskih ali televizijskih, kjer je vodil različne oddaje in gostil različne muzikante.

Sodeloval je z našo nacionalko, na Televizijo Slovenija ga je sredi devetdesetih v oddajo Po domače za voditelja, humorista in redaktorja povabil takratni urednik Jože Galič. Oddaja je potekala v živo, Franc pa je vanjo vabil različne ansamble in druge glasbene goste, ki so predstavljali svoje viže. Ob jubileju so Francu Pestotniku - Podokničarju čestitali številni znani Slovenci in Slovenke ter mu zaželeli predvsem zdravja. Enako se čestitkam in dobrim željam pridružujemo v uredništvu Slovenskih novic.