Znani harmonikar prodaja traktorje

Podjetje Lagerhof, ki ima v Sloveniji petletno tradicijo prodaje kmetijske mehanizacije, se je s Kozjanskega nedavno razširilo na sosednjo Hrvaško. V Ivanić Gradu, nedaleč od Zagreba, so namreč odprli novo poslovno enoto, za kar so se odločili po tehtnem premisleku, saj jim je na obstoječi lokaciji na Podplatu v Šmarju pri Jelšah začelo primanjkovati prostora.

Ekipa podjetja Lagerhof

»Lani smo v sosednji Hrvaški zabeležili kar 35 odstotkov prihodkov od prodaje, zato smo se odločili, da se približamo njihovim kupcem. In lahko rečem, da so nas domačini v Ivanić Gradu zelo lepo sprejeli, ob tej priložnosti smo tamkajšnjemu humanitarnemu društvu Mali princ izročili bon v vrednosti 5000 kun,« pove Nejc Šuc, ki je bil vesel dobrodošlice župana Ivanić Grada Javorja Bojana Leša. Sicer pa na odprtju ni manjkalo zabave in žive glasbe.

Dokaz, da je tudi Nejc, nekoč harmonikar in vodja Ansambla Mladi upi, ki je zdaj uspešen direktor in podjetnik, v srcu ostal muzikant. Hrvaškim tamburašem, skupini Biseri, katere glavni pevec in basist Josip Darapi je vodja servisa Lagerhof na Hrvaškem, se je pridružil Ansambel Petka iz Šentjurja, za pravo atrakcijo pa je poskrbela gibljiva zmagovalka šova Slovenija ima talent Tajda Korče, sicer Nejčeva soseda. Ob tem je Nejc po dolgem času tudi sam stopil na oder in zaigral harmoniko z ansamblom Petka, pod odrom pa se je zavrtel z ženo Teo po taktih polk in valčkov ansambla Petka. »Ja, ne morem zatajiti, kako rad imam glasbo, ta ostaja v mojem srcu,« je po uspešnem odprtju povedal Nejc.

Da to drži, je dokazal s tem, da je kar sam poskrbel za režijo glasbenega videospota za svoje podjetje Lagerhof in k sodelovanju povabil mamo Manko (Saša Đukić, op. a.), zmagovalca kmetije Tilna Brgleza, Janeza Rebernika, ki je sodeloval v šovu Ljubezen po domače, ter znanega influencerja Klemna Bobnarja. Videospot je posnela ekipa videoprodukcije Pratnemer, glasbo in aranžma je prispeval Martin Juhart, besedilo pa Damjan Pasarič. V njem so nastopili zaposleni v podjetju Lagerhof in se tako še približali strankam in širši javnosti.