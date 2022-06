Pod Poncami premagovali ovire, prišel tudi Franko Bajc

Več kot 1700 izjemno dobro pripravljenih tekmovalcev iz 34 držav se je pred dnevi mudilo v dolini pod Poncami, kamor jih je privabila slovenska izdaja najbolj sloveče serije tekov z ovirami Spartan. Med ženskami je na Spartan Trifecta Vikendu po pričakovanju slavila ena največjih zvezd Spartana Rea Kolbl.

Slovenka, ki živi v Koloradu, je takole povzela izziv: »Predvsem v ZDA so zadnje čase proge zelo položne, tukaj pa smo na 21 kilometrih s 30 ovirami naredili tudi skoraj tisoč višinskih metrov, kar je res pravi izziv.« Nad posebnostjo kranjskogorske preizkušnje je bil navdušen tudi aktualni svetovni ekipni prvak Jeremie Gachet, ki je progo premagal najhitreje med moškimi.

Znanih obrazov iz naših športnih resničnostnih šovov, kot sta Survivor in Exatlon, ni manjkalo, odlično pa se je odrezal predvsem Franko Bajc, ki je bil peti v sprintu, torej v preizkušnji, pri kateri je bilo na petih kilometrih nanizanih 20 ovir. Simon Rožnik, direktor agencije Extreme, se je po tekmovanju zahvalil kranjskogorski občini in vsem partnerjem, hkrati pa je dodal: »Za nami je delaven in nepozaben vikend. Čeprav je trajalo tri leta, da smo končno lahko izpeljali prvo polnokrvno slovensko izvedbo Spartana, je bilo vredno.«