Pod masko sem skrila svoj pravi jaz (piše: Danaja Lorenčič)

Zaradi dokazovanja lastne vrednosti skozi delo, ker sem upala na redno zaposlitev, sem namreč zatajila svoj pravi jaz in si nadela masko nepremagljive, pridne, ustrežljive ženske, čeprav sem bila prepričana, da se v to zanko ne bom več ujela. Tega nisem storila namerno, temveč zaradi strahu, da ne bi bila razkrinkana kot nesposobna in neumna, saj me sindrom prevarantke preganja že leta.

Masko, ki sem jo nosila, sem ustvarila iz tistih delov svoje osebnosti, ki združuje moje najboljše lastnosti, pod njo pa sem skrila lastnosti, ki sem jih doživljala kot negativne oziroma sem bila zanje prepričana, da so družbeno nesprejemljive. Naučena sem bila namreč, da moram biti uspešna na vseh področjih, pa naj gre za gospodinjenje, partnerstvo, materinstvo ali delo.

Verjela sem, da moram za svoje uspehe trdo delati, celo bolj kot drugi, ker menda nisem dovolj brihtna; da ne smem tarnati, ampak z nasmehom opravljati najzahtevnejše delovne naloge; da moram skrivati svojo občutljivost, ker ta velja za šibkost, in da me bodo ljudje požrli, če bom preveč iskrena. Branje nadaljujte TUKAJ!