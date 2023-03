Počutim se ujeto v nefunkcionalen odnos, kaj naj storim? (nasvet strokovnjaka)

Vprašanje bralke:

V zvezi sem deset let. Partner nima redne službe, niti se ne trudi, da bi si jo poiskal. Včasih proda kakšno stvar prek spleta in zasluži nekaj malega denarja. Vsi stroški so na meni. Takšno stanje traja že več kot dve leti. Če mu rečem, da bi potrebovala tudi njegov denar, mi da sem in tja dvajset evrov.

Vendar se vsakič razburi, zakaj mu to pravim, in mi očita, da me zanima samo denar. Seveda mu poskušam razložiti, da življenje ni zastonj in da tudi sama ne zaslužim dovolj, da bi preživljala oba, hkrati pa plačevala najemnino in druge stroške.

Na začetku zveze sva si vse stroške delila, potem pa sem jih morala prevzeti jaz. Vse zaradi njegove lenobe.

V glavnem tiči doma, brska po spletu, prebira novice in gleda televizijo. Ker pogosto delam od doma, me moti pri delu. Sem in tja se spravi in naredi kakšno stvar v zvezi z domom, to je pa tudi vse. Poleg tega je zelo negativističen. Stalno se nad nečim pritožuje. Vse ga moti.

Misli, da se spozna na vse, in vse je po njegovem zanič. To kritizerstvo me zelo moti in izčrpava. Razburja se zaradi politike in drugih družbenih problemov, sam pa ni pripravljen storiti ničesar.

Težko ga poslušam. Kadar pride kdo na obisk, se mi zdi, da s svojim pametovanjem ljudi samo odžene od naju.

Velikokrat sem mu že rekla, da težko prenašam njegovo negativnost, on pa mi očita, da ne prenesem dejstva, da ima pač prav. Zaradi vseh teh stvari se pogosto prepirava. Sita sem takega življenja. Ko bi se vsaj odselil!

Toda nima kam, razen nazaj k svoji materi, česar pa noče narediti. Zdi se mi, da se je obesil name, prav tako pa, da sem ujeta v ta odnos, in ne vem, kako iz njega. Zelo bi vam bila hvaležna za vaše mnenje, podporo in nasvet.

