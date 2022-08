Rebeka Dremelj in Mirjam Poterbin na sanjskem oddihu (VIDEO)

Ni skrivnost, da pevka in podjetnica Rebeka Dremelj že nekaj časa prijateljuje z materjo Luke Dončića. Večkrat se dobita na kosilu ali pijači, podpirata se pri poslovnih projektih in skupaj preživljata tudi dopustniške dni. Tokrat se je vesela družba odpravila na plovbo s prestižno jahto in si privoščila morski odklop na hrvaški obali. Posnetek prikazuje, kako so se sprostili, zaplesali in uživali na morju.